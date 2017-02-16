MLB》憶起世界大賽的痛 米勒：一切會值得

米勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年世界大賽，原本取得3：1聽牌優勢的印地安人，卻遭到小熊絕地大反攻，連下三場並破除山羊魔咒，也成為印地安人揮之不去的夢魘，事隔超過3個月仍難以忘懷，對此印地安人球團表示不想再看到同樣的事發生。

「這真的很難過，非常難過。」印地安人總經理切爾諾夫（Mike Chernoff）表示，「當你一路上艱辛地走來，卻在最終關頭失敗，這樣的打擊非常痛心，那時的情緒存在心中難以抹滅。」

雖然最終輸掉比賽，切爾諾夫也有不想忘記的時刻：「我會永遠記得的就是戴維斯（Rajai Davis）的追平全壘打，這太令人瘋狂了，當時我就坐在貴賓室，卻聽不見球場內的嘶吼，因為我自己也正在為這神來一棒尖叫。」

「大家都盡力了，只是沒能去達成，我們有太多的傷兵，這是我們不足的點，目前為止我們就是輸家。」印地安人牛棚王牌米勒（Andrew Miller）表示，「希望這一次的失敗都會值得，也希望所有隊友能盡快走出這令人不悅的回憶。」

去年季後賽米勒前八場出賽無失分，在美聯冠軍賽甚至奪下MVP，今年又有前藍鳥重砲英卡納西恩（Edwin Ecarnacion）加入，米勒本季若能在印地安人健康投完，有望再次主宰美聯中區，闖進季後賽。