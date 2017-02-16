NBA》隊友買犯我買單 白邊霸氣現金付清（影音）
2017/02/16 20:14
〔體育中心／綜合報導〕熱火中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）今繳出23分14籃板「雙十」成績，率隊117：109留敗給地主火箭，日前隊友因他被驅逐出場，場上場下都罩的白邊也豪氣用現金付清高達2萬5美元（約新台幣77萬）的罰款。
強森於當日比賽遭驅逐出場。（資料照，美聯社）
台灣時間2月2日熱火和老鷹一戰，比賽進入第四節最後6分鐘，懷特塞德抓下籃板球，卻被老鷹前鋒普林斯（Taurean Prince）撂倒在地，第一時間衝上前的威特斯（Dion Waiters）和強森（James Johnson）都被判一次技術犯規，然而強森氣憤未平，直接遭裁判驅逐出場。這個判決經聯盟重審後，判定強森有動手嫌疑，再加罰2萬5美元。
事隔多日，懷特塞德沒有忘記當天強森的義氣，為表達感謝，懷特塞德承諾支付罰款，今以現金支付罰款，做足裡子、面子。
「白邊」懷特塞德。（美聯社）
A @youngwhiteside always pays his debts #Heat #HeatNation pic.twitter.com/OPyLYT7k3J— /r/Heat （@Heat_Reddit） February 15, 2017
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