NBA》隊友買犯我買單 白邊霸氣現金付清（影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱火中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）今繳出23分14籃板「雙十」成績，率隊117：109留敗給地主火箭，日前隊友因他被驅逐出場，場上場下都罩的白邊也豪氣用現金付清高達2萬5美元（約新台幣77萬）的罰款。

強森於當日比賽遭驅逐出場。（資料照，美聯社）

台灣時間2月2日熱火和老鷹一戰，比賽進入第四節最後6分鐘，懷特塞德抓下籃板球，卻被老鷹前鋒普林斯（Taurean Prince）撂倒在地，第一時間衝上前的威特斯（Dion Waiters）和強森（James Johnson）都被判一次技術犯規，然而強森氣憤未平，直接遭裁判驅逐出場。這個判決經聯盟重審後，判定強森有動手嫌疑，再加罰2萬5美元。

事隔多日，懷特塞德沒有忘記當天強森的義氣，為表達感謝，懷特塞德承諾支付罰款，今以現金支付罰款，做足裡子、面子。

「白邊」懷特塞德。（美聯社）