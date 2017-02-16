中職》朱元勤、鄭鎧文砲打自己人 廖文揚挨2轟吞敗

鄭鎧文。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中職球季備戰在即，今天也展開自辦熱身賽，緊接在韓職三星獅、台體大練球之後，統一獅隊今晚也在台中球場舉行第一場對抗賽，朱元勤、鄭鎧文開轟打自己人廖文揚，紅隊終場4：2擊敗白隊。

統一獅隊下午即公布紅白熱身賽名單，雙方各推派林其緯、廖文揚出賽，由於是自辦熱身賽，球隊可使用特殊規則，首局廖文揚被陳傑憲敲安、盜上二壘，朱元勤轟出右外野2分砲，下個半局又被鄭鎧文敲出陽春砲，紅隊在3上換投後，靠著朱元勤平飛安打再添1分，4上楊家維也補進一支帶有1分打點的深遠安打，前4局取得4：0領先。

白隊則在5下換投林岳平時串聯攻勢，徐政斌、張竣凱連續安打攻回1分，徐政斌在7下再敲回1分打點，比賽7局結束。

由於台南棒球場仍在整修，統一獅隊移師台中台體大球場進行連續2天紅白自辦熱身賽，20、21日再戰，比賽均為6點開打。

陳傑憲盜上二壘。（統一獅球團提供）

朱元勤敲出全壘打。（統一獅球團提供）