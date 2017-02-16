拳擊》邁向職業化 台灣拳王將進軍國際擂台

台灣將成立職業拳擊賽，記者會特別邀請WBO金腰帶徐雀（中）站台，理事長郭枝來（右）也承諾將永續發展。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國拳擊協會今宣布成立台灣職業拳擊賽，三月起進行人才海選，賽季將於6月開始為期半年，於北中南舉辦巡迴賽事，年底則是最受矚目的台灣職業拳王賽，冠軍選手將獲得WBC（World Boxing Council，世界拳擊理事會）參賽資格，站上國際舞台。

首屆台灣職業拳擊賽已得到WBC授權，將比照國際等擊，至少有10個量級，理事長郭枝來表示，台灣職業拳賽絕對會永續經營，將廣招全台人才參與，獎金和精采度都將寫下歷史新頁。

首位WBO（World Boxing Organization，世界拳擊組織）金腰帶得主、中國拳王徐雀，今受邀來台分享拳王經驗，他認為職業化已是世界潮流，台灣的選手很有潛力，若能提升拳擊環境，在國際舞台必定能占有一席之地。