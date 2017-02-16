MLB》春訓噩耗！紅雀大物投手開TJ報銷

雷耶斯確定動刀，今年球季恐報銷。（資料照，USA Today）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨天才傳出手肘尺骨韌帶有撕裂傷，今紅雀球團宣布大物投手雷耶斯（Alex Reyes）確定動韌帶重建手術（Tommy John），無法在經典賽出賽，今年球季報銷。

被視為紅雀陣中未來之星，雷耶斯昨進行核磁共振檢查，即被診斷有可能將動刀治療，紅雀總管莫茲里爾克（John Mozeliak）今更直接宣布雷耶斯確定動刀，預計明天由隊醫帕來塔（George Paletta）執刀。

「真的很糟，我將因此缺陣整個球季，但為了以100%的狀態回到球場，我必須做這些事（開刀復健）。」雷耶斯難掩失望地說。

就先發投手而言，開TJ手術需要的復原時間約為12至18個月，莫茲里爾克坦言，基於球團的立場，手術是勢在必行，「當然很失望，畢竟我們對雷耶斯有很高的期望。」先發輪值少了雷耶斯，莫茲里爾克指出，輪值陣容將做出調整，目前可能人選有瓦卡（Michael Wacha）、韋弗（Luke Weaver）及上季擔任終結者的羅森索（Trevor Rosenthal）。

紅雀總教練馬瑟尼（Mike Matheny）表示，羅森索術後狀態略有變化，會在春訓結束前決定他的定位，「羅森索一直想擔任先發投手一職，這可能是他最好的機會。」

終結者羅森索本季可能轉換定位。（資料照，美聯社）