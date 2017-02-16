MLB》留住達比修 美媒：遊騎兵得花至少40億

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵日籍投手達比修有將在球季結束後成為自由球員，雖然目前遊騎兵仍未與他討論延長合約的事宜，但面對媒體詢問，達比修透露想續留的想法，「我很喜歡這裡的環境，也很享受在這裡打球，但這就是工作，如果真的要去其他球隊，也只能這樣，不過我還是喜歡待在我覺得舒服的環境。」

達比修在2015年時進行韌帶置換手術，去年復出後一度進到傷兵名單，整季出賽17場，繳出7勝5敗防禦率3.06的成績。今年將是達比修傷癒復出後的首個完整球季，自然會吸引眾人關注，「去年我還是很擔心我的手肘，但現在比較不會了，就可以盡全力投球」達比修表示，去年年底整體有好轉，他也相信今年可以繳出比去年更好的成績。

外媒也披露，2017年將是達比修相當關鍵的一年，若能找回以往身手，他有機會可以拿下一張5到7年、年薪達2700萬美元（約新台幣8.3億）至3400萬美元（約新台幣10.5億）的合約，不過目前達比修將滿31歲，加上先前的傷病問題，是否提前續約，球團仍在觀望階段。關於合約問題，達比修也表達留隊意願，強調自己喜歡遊騎兵的環境。