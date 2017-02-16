NBA》 K湯力拼三分球大賽衛冕 心中頭號勁敵是他們
2017/02/16 21:10
湯普森為去年三分球大賽冠軍。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕三分球大賽一直是明星周的重頭戲之一，而勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）已經連續三年參加此賽事，今年他也信誓旦旦要再度奪冠。
湯普森今年再度受邀參加三分球大賽，身為上屆冠軍的他也力求衛冕。近期湯普森接受《今日美國》的採訪時表示，很期待能跟其他優秀的球員一同參加明星賽，也很開心能再度角逐三分球大賽冠軍。
今年隊友柯瑞（Stephen Curry）並沒有參賽，湯普森表示並不會因此感到失望。「我希望柯瑞能來，但我並不失望，他已經做了很多，他需要休息，我們希望柯瑞能健康地迎戰5、6月的比賽，而且這樣我們也能比較輕鬆的獲得冠軍。」
談到其他三分球大賽的對手，湯普森認為拓荒者的麥考倫（C.J. McCollum）以及小牛的麥休斯（Wesley Matthews）將會是他最大的勁敵，「麥考倫今年的三分命中率很高，而麥休斯先前就跟我交手過，所以他有經驗，因此我認為他們兩人是我這次最大的競爭對手。但我還是會拿到冠軍，要對自己有自信點。」
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