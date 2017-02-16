經典賽》荷教頭認為南韓威脅最大 不想看到吳昇桓投球

吳昇桓。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2017年經典賽即將在3月開打，首輪賽事荷蘭和台灣、南韓、以色列分在A組，2月8日荷蘭赴美國亞歷桑納集訓，預計27日搭機前往南韓首爾，荷蘭總教練穆藍斯（Hensley Meulens）說，「最大威脅還是南韓。」

今天穆藍斯接受韓媒《NAVER SPORTS》專訪，他表示，上一屆經典賽荷蘭5：0擊敗南韓，但這一屆南韓實力堅強，荷蘭不一定能複製上次贏球模式，分組最大威脅還是南韓，穆藍斯笑說，「希望不要看到吳昇桓投球，如果他上場，代表荷蘭已經沒希望了。」

荷蘭連兩屆經典賽都在舊金山巨人位於亞歷桑納的春訓基地Scottsdale Stadium集訓，主因是穆藍斯是巨人大聯盟打擊教練，早上穆藍斯必須先投入巨人春訓，下午兩點開始輪到荷蘭練習，每天練兩小時，蠟燭兩頭燒。

穆藍斯（右）身兼大聯盟巨人隊打擊教練。（資料照，美聯社）

荷蘭隊陣中有許多大聯盟好手，包括柏格茲（Xander Bogaerts）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、史構普（Jonathan Schoop）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、普洛法（Jurickson Profar）等頂尖內野手，還有強打巴倫汀（Wladimir Balentien），外界評估，荷蘭打優於投，要打出佳績，投手戰力是隱憂。

對此，穆藍斯說，「比賽要打了才知道，我對自家子弟兵有信心，畢竟上一屆經典賽也是用這樣的投手陣容打到四強。」2013年經典賽穆藍斯率隊打進四強賽，為隊史最佳戰績。

荷蘭隊總教練穆藍斯。（資料照，記者陳志曲攝）