棒球》以賽代訓 世大運邀請賽下週開打

台灣培訓隊。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕為迎接2017台北世大運，培訓隊將於2月19日與經典賽台灣隊在台中洲際球場進行交流賽，以及2月24日至26日「2017台北世大運賽前棒球邀請賽」，於台北市立天母棒球場對戰南韓嶺東大學代表隊、中國天津獅隊及捷克世大運代表隊，透過以賽代訓的方式，讓選手更進步。

這次賽事是2017年第一場世大運測試賽，將遵循世大運規範流程辦理，以高標準檢視執行成果，北市府也希望藉本賽事，能增加台灣培訓隊國際賽經驗，提升球員國際賽表現。

比賽期間歡迎球迷前來現場加油，無法到場的球迷，可以透過緯來體育台、Youtube及愛爾達體育台收看轉播，一起為台灣隊加油。