塞爾提克出戰公牛問鼎東部龍頭 今日賽事預告與轉播

NBA東部龍頭競爭更顯膠著，塞爾提克當家球星I.湯瑪斯直言目標是騎士，隊上近況相當火燙，不僅目前4連勝，近10場只輸掉1場，與騎士只有2.5場勝差。公牛主力巴特勒傷癒歸隊，前一場率隊擊敗暴龍並終止連敗，今天遭遇強敵，巴特勒是否能守住勝利？

面對塞爾提克窮追不捨，騎士隊內卻傷兵不斷，不只射手J.R.史密斯因傷缺陣多時，如今連「愛神」洛夫的左膝也出現狀況，預計將缺陣長達6週，詹姆斯坦言：「遇上這樣的傷兵潮感覺很糟糕。」

「新台灣人」戴維斯上一役手感火燙，攻下34分抓下12籃板，今晚對上墊底台銀，會有什麼好表現呢？金酒最近屢創佳績，上週在高雄巨蛋力抗強敵達欣，「龍之子」鄭騏寬關鍵三分球更是一大功臣，今天回到北部板橋體育館，面對排名第3的勇士，能不能再下一勝？請鎖定自由體育。

NBA

09:00 塞爾提克 VS. 公牛（緯來體育）

SBL

18:00 璞園 VS. 台銀（緯來體育、愛爾達體育）

20:00 金酒 VS. 富邦（緯來體育、愛爾達體育）