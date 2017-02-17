MLB》新球季加練一壘 殷仔搭檔不打經典賽

陳偉殷的捕手搭檔瑞爾穆托。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕年僅25歲的馬林魚捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）經過一番考慮，選擇不打這次經典賽，而他為保住在先發打序的位置，新球季還將加練一壘。

瑞爾穆托決定以春訓為主，放棄這次經典賽，美國隊28人名單中，捕手則補入老將艾利斯（A.J. Ellis），瑞爾穆托認為，這是一個雙贏的決定，「我們認為我應該留在馬林魚春訓，因為在經典賽，我或許只是三號捕手，不會得到太多出賽、打擊的時間，因此我留在這可能是最好的選項。」

新婚不久的瑞爾穆托，也早早投入春訓，從習慣的捕手移防一壘，他也和內野教練希爾（Perry Hill）談過，「他覺得我在他的幫助下，應該快點跟上進度。老實說我覺得一壘沒有捕手來得難，希望我能早點適應。」事實上，瑞爾穆托在高中曾有守游擊的經驗，還曾踢過四分衛，但最後選擇打職業棒球。

瑞爾穆托2016年打滿第一個完整的球季，留下0.303/0.343/0.428的打擊三圍和11轟、48分打點的不俗成績，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）說，讓瑞爾穆托多練一壘，並不是要他取代主戰一壘手鮑爾（Justin Bour）的位置，而是讓他作為候補能多一項選擇，「我們想保留一點靈活度，我們會嘗試讓瑞爾穆托有一些練習一壘的時間，但主要還是讓他準備接捕，但我們認為他的運動能力夠，身體夠強去多練一壘。」

瑞爾穆托。（資料照，法新社）