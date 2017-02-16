WSBL》吳盈潔飆38分生涯新高無用 台元不敵電信跌落首位

吳盈潔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕電信昨不敵台電吞敗後，今迎戰台元，在黃虹瑛單場7顆三分球、貢獻27分的帶領下，以77：74獲勝；而前兩戰都打得跌跌撞撞的國泰，今找回衛冕軍身手，以88：60大勝昨天剛收下首勝的台電。

電信此役外線團隊命中率達55%，其中射手黃虹瑛一人就投進7顆三分球，為電信致勝關鍵之一，最後一節台元雖然試圖反撲，兩隊一度戰成平手，但最終仍以3分差落敗。

台元吳盈潔今繳出38分9籃板亮眼數據，單場得分寫下生涯新高，劉希曄也有20分3籃板進帳；電信的部分，黃虹瑛攻下27分全隊最高，黃湘婷攻下18分6籃板，潘姿吟則送出全場最高7次助攻。

衛冕軍國泰在此循環頭兩戰拿下一勝一敗，一路打得艱辛，但今天恢復手感拿台電祭旗，先發5人有4人得分上雙，其中以林育庭15分最高，黃英利也有13分進帳，終場以88：60大勝對手。

第三循環結束，國泰以7勝2敗獨占首位，台元今不敵電信後以6勝3敗居次，電信、台電則分占3、4名。

黃虹瑛。（資料照，計者林正堃攝）

林育庭。（資料照，記者林正堃攝）