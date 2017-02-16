NBA》東部明星隊沒有中鋒 白邊抱不平
2017/02/16 22:38
懷特塞德（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊洛夫（Kevin Love）左膝受傷將動手術，因此退出明星賽，而洛夫的位置將由尼克球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）遞補。對此，熱火中鋒「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）表示很恭喜甜瓜，但也感嘆外界對於中鋒的不重視。
懷特塞德今日在對上火箭一役，攻下23分、14籃板以及5個火鍋，率熱火以117：109擊敗火箭。而賽後他在接受採訪時表示，對於明星賽東部隊伍中沒有任何一個中鋒感到相當遺憾。
「我很樂意以中鋒的角色來代表東部出戰明星賽，但球迷好像不太想。我沒辦法控制明星賽，所以我只好努力打進季後賽。我認為中鋒是一個比賽中不可或缺的一員，所以我不懂為什麼外界都不重視中鋒，聯盟中有那麼多優秀的大個子。」
懷特塞德本季場均有16.8分、14.1籃板以及2.1個火鍋，表現不俗。但他在球迷票數中排第11名，在其他球員與媒體票數也不理想，因此無緣入選明星賽。而熱火與活塞、七六人、魔術以及籃網，都是沒有球員入選明星賽的東部球隊。
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