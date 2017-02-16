網球》詹詠然、辛吉絲合作無間 直落二拍落對手晉級4強
2017/02/16 23:18
辛吉絲／詹詠然搭檔默契絕佳，晉級4強。（資料照，詹詠然提供）
〔記者林岳甫／綜合報導〕總獎金77.6萬美元（約2389萬台幣）的杜哈女網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）榮膺女雙頭號種子，今日以6：3、6：3擊退西班牙桑琪士（Maria Jose Martinez Sanchez）／斯洛維尼亞克蕾帕（Andreja Klepac），晉級4強。
「辛然配」在杜哈首次聯手出擊，前一輪輕鬆打敗非種子對手晉級8強，這回詹詠然碰上今年年初曾讓她與妹妹吃癟的「西斯組合」，這回有了名人堂等級的辛吉絲帶領下，不怕首盤第5局先遭對手破發，下一局隨即回破，並在第8局再次破發，先以6：3先馳得點。
詹詠然與辛吉絲次盤在第3局率先破發，但隔一局又遭對手回破，但兩人已是經驗豐富的雙打好手，很快又在第7局與第9局皆破發，順利鎖定勝局。
頭號種子「辛然配」首度合作就開出紅盤，勇闖準決賽，下一場對手尚未出爐，但有機會碰上第3種子的中國選手彭帥與赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）。
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