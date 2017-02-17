MLB》大都會提前開獎 雷神擔任開幕戰先發
2017/02/17 08:35
雷神首度擔綱開幕戰先發。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕有別於過去總等到春訓尾聲才公佈，大都會總教練柯林斯（Terry Collins）這回提前「開獎」，柯林斯今集合全隊先發投手，宣布開幕戰將交由「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）主投。
「這是我有史以來做過最簡單的決定。」柯林斯笑說，雷神上季表現精采，各項數據在球隊皆名列前茅，上大聯盟才第二年就躋身國聯塞揚票選第八，僅管在四大先發中年紀最「菜」，頂尖表現已展現大將之風。
「這是極大的榮耀，我從進球隊就一直為此努力，想著有朝一日能成為開幕戰先發。」雷神難掩興奮地說，「總教練對我信心十足讓我興奮不已，我會盡力表現做好工作。」
「我無法想像那天觀眾會喊得有多大聲。」雷神表示自己比賽時通常習慣把週遭事物屏除在外，只專注於投球，「但你真的能感覺到大都會球迷們的信念力量，我很期待在滿場呼喊中登板。」
大都會本季開幕戰於美國時間4月3日開打，屆時雷神將在主場登板主投，勇士預計派出德黑蘭（Julio Teheran）掛帥先發。
雷神展開春訓備戰新球季。（資料照，美聯社）
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