MLB》簽26億大約 教士年輕砲手目標「40-40」
2017/02/17 08:04
邁爾斯。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕26歲年輕重砲邁爾斯（Wil Myers）去年與教士隊簽下6年8300萬美元（約新台幣25億7192萬元）的合約，他本季發出豪語，目標設定「40（全壘打）-40（盜壘）」。
邁爾斯曾在2013年於光芒隊拿下新人王，但因傷影響表現，2014年12月被光芒交易至教士，去年是他首個完整球季，出賽157場，繳出28轟、94分打點、28次盜壘、打擊率2成59的成績。其中，邁爾斯是上季唯三能達成「25（全壘打）-25（盜壘）」的球員，也讓球團願意以大約綁住這名好手。
邁爾斯在美國時間16日抵達球隊春訓營，他表示賽季結束後，想到為何不把自己的目標設高，「我認為這是絕對可以做的事情。」教士總教練格林（Andy Green）則說，「對邁爾斯來說有任何的可能性。」他很高興邁爾斯對自己設立大目標。
過去達成「40（全壘打）-40（盜壘）」的選手中，歷史上僅四位，包含索里安諾（Alfonso Soriano）、A-Rod（Alex Rodriguez）、邦茲（Barry Bonds）、坎塞柯（Jose Canseco）。
邁爾斯。（資料照，法新社）
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