MLB》超過2000天返大聯盟？郭泓志有這些挑戰
郭泓志要拚超過2000天重返大聯盟。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕台灣左投郭泓志傳將以小聯盟合約加盟教士隊，距離上次在大聯盟出賽得追溯至2011年9月25日，小小郭有多少機會能在超過2000天的情況下再度重返大聯盟賽場？
教士隊目前處以重建階段，自從2006年後從未晉級季後賽、2010年後戰績從未達到5成。去年68勝94敗分區墊底的教士，先發投手戰力薄弱，平均每次出賽僅能吃下5.23局，因此預期新球季會相當倚賴牛棚。
教士牛棚去年團隊防禦率4.18，全大聯盟第23名，今年主要戰力由茂爾（Brandon Maurer）、悍德（Brad Hand）、巴克特（Ryan Buchter）與卡普斯（Carter Capps）等人為主，其中茂爾被認為是終結者的預備人選，去年他奪下13次救援成功，防禦率4.52。
奇才卡普斯獨特投球影片：
假如上述4投如同預期卡住位置，教士牛棚還有2個空缺，主要競爭包括規則五選秀狀元狄亞茲（Miguel Diaz），新球季將二刀流出擊的貝森寇特（Christian Bethancourt）。
其他左投戰力部分，大聯盟官網預期教士會讓鮑曼（Buddy Baumann）、托雷斯（Jose Torres）、海斯勒（Keith Hessler）等3人競爭；右投則有農場30大新秀拉梅（Dinelson Lamet）、馬東（Phil Maton）…等等。光是大聯盟排出的剩餘競爭人選總計有多達10人，這些都是郭泓志的挑戰。
MLB官網預測教士2017年牛棚：
終結者候選人: Brandon Maurer
主要佈局投手: Brad Hand（左投）, Ryan Buchter（左投）, Carter Capps
剩餘競爭人選: Kevin Quackenbush, Buddy Baumann（左投）, Jose Torres（左投）, Miguel Diaz, Keith Hessler（左投）, Phil Maton, Dinelson Lamet, Paul Clemens, Trevor Cahill, Christian Bethancourt
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