MLB》尚未丟牛棚 薛哲恐錯過開幕戰先發

〔體育中心／綜合報導〕去年勇奪國聯賽揚的國民王牌薛哲（Max Scherzer），遭遇傷勢麻煩，日前因手傷忍痛辭退經典賽的他，有可能無法如期擔綱開幕戰先發。

昨結束春訓首次練習後，薛哲被問到是否已準備好在開幕戰主投時顯得有些不悅，「我甚至不想談這件事，因為我連能不能投都還不知道。你們問這個、甚至只是『談到』這個，對我來說都不公平。」

薛哲是昨天唯一一位沒有登板投球的國民先發，僅進行傳接球練習，但薛哲表示自己的復健進度已從網球、曲棍球，進展到能丟棒球，並強調骨頭已經癒合。

「檢查結果令人開心，骨頭的裂痕已經沒了，現在就是持續進步，盡我所能讓它永遠別再發生。」薛哲說。「說真的，我只想每天循序漸進，看看我的手指狀況如何，持續進步。」

薛哲因手傷無緣經典賽。（資料照，美聯社）

薛哲於去年8月出現手指不適，但仍照常登板投球，最終以228.1局、284K、20勝勇奪國聯賽揚獎，成為史上第6位在兩個聯盟都拿過賽揚獎的傳奇人物。11月薛哲宣布參加經典賽，隨後卻被檢查出右手無名指疲勞性骨折被迫放棄。

薛哲錯過開幕戰的可能性有多高？國民總教練貝克（Dusty Baker）回應現階段無法做出任何假設，「你得做好準備，如果沒發生，我就會是世界上最開心的人。但如果發生了，你得開始找些替代方案。」

貝克表示球隊裡有幾個傢伙躍躍欲試，而在任何時刻失去薛哲都令人痛心，「不過就像我說的，現在都還只是推測而已，我們不知道狀況會如何，但的確得做好萬全準備。」

薛哲積極復健，希望趕上開幕戰先發。（資料照，美聯社）