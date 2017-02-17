MLB》賽揚王牌欲報恩 阿里耶塔渴望續當小熊

〔體育中心／綜合報導〕小熊王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）年初與球團簽下1年1564萬美元（約新台幣4.8億）合約避免薪資仲裁，昨受訪時開心表示自己很樂意延長合約，渴望用表現報答小熊之恩。

「我欠這個球隊太多太多，我不希望我在這裡的日子畫下句點。只要他們考慮續約，我們就能坐下來談，這是有機會的。」阿里耶塔表示如果小熊願意延長合約，一切再好不過。

阿里耶塔大聯盟生涯前3季效力金鶯表現平平，2013年季中被交易到小熊後成績扶搖直上，近兩季都曾投出無安打比賽，前年狂摘22勝勇奪國聯賽揚後，去年更一圓世界大賽冠軍美夢。

阿里耶塔初嘗世界大賽冠軍滋味。（資料照，路透社）

「我想我們會談的，只是現在這並非我的第一要務。」阿里耶塔說，強調球隊比自己的合約狀態來得重要，但也透露經紀人波拉斯（Scott Boras）已與小熊展開討論。

總教練梅登（Joe Maddon）對此表示樂見其成，認為對阿里耶塔本人及球隊都能帶來正面影響，因為通常球員在合約最後一年都會卯足全力，希望能拚得一紙最佳合約，而阿里耶塔自我要求甚高、求勝心比誰都強，表現令人期待。

「你還能把阿里耶塔逼到什們境界？我都無法想像他把自己逼成什麼樣子了。」梅登形容，「他滿腦子只想贏球，想投好每一場比賽，為了球隊的每一個人，他想把自己的每場先發都投到完美，所有心思全都花在這了。」

阿里耶塔渴望回報小熊恩情。（資料照，美聯社）