MLB》A-Rod當洋基總教練 ？ 美媒大膽提出建議

A-ROD。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基隊日前展開春訓，並邀請「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、史威瑟（Nick Swisher）等人加入春訓教練團陣容。《ESPN》大膽提出一個想法，讓A-Rod擔任洋基總教練。

ESPN資深記者馬尚（Andrew Marchand）撰文指出，羅德里奎茲總有一天會當上洋基隊總教練，雖然這件事不會很快發生，但可以想像這一天可能會到來。

馬尚曾問洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）對於總教練的標準，他回答要有三個特質：與年輕球員和資深球員互動良好、聰明、以及有能力應付紐約媒體。

馬尚認為，A-Rod很喜愛教導年輕球員，而對於資深球員，他也很樂於跟他們討論；而A-Rod在棒球上相當精明，且沒有人比他更懂得在「大蘋果」中生存。

雖然洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）的合約在這個球季後到期，但馬尚認為A-Rod還不會這麼快就會當上總教練。

吉拉迪。（USA Today Sports）