NBA》甜瓜替補明星賽 巫師球星不爽了
2017/02/17 09:26
畢爾對於自己未能替補明星賽感到不滿。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士洛夫（Kevin Love）因膝傷退出明星賽，將由「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）頂替，巫師射手畢爾（Bradley Beal）對於自己未能入選表示不滿，痛批選擇替補的過程毫無意義。
「我從來不會說誰不應該入選明星賽，」畢爾表示，「安東尼當然是個好球員，數年來都是聯盟進攻最具威脅的球員，我沒有任何不敬之意，但過程是毫無意義的，如果聯盟想要獎勵常勝軍，我不知道這決定是根據什麼，我覺得很怪。」
畢爾本季場均22.3分2.9籃板3.6助攻，安東尼則是23.4分6籃板2.9助攻。相較之下，安東尼個人數據比較好，但尼克隊戰績23勝34敗，遠遠不及東部第三的巫師（33勝21敗）。
畢爾經紀人也對結果表示不滿，強調沒有球隊的狀況比現在巫師更好，而畢爾是其中的關鍵人物，「不會有人質疑他的身手有明星水準，甚至是明星球員中的菁英。」
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