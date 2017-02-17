經典賽》多名大聯盟選手助陣 重砲手自認荷蘭不強

巴倫汀。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在下月開打，上屆闖進四強的荷蘭隊這次來勢洶洶，找了多名大聯盟選手助陣，不過隊中主砲手、日職養樂多的巴倫汀（Wladimir Balentien）認為，荷蘭隊投手群稍嫌薄弱。

荷蘭隊陣中有許多大聯盟好手，有紅襪柏格茲（Xander Bogaert）、金鶯史構普（Jonathan Schoop）、洋基的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）、遊騎兵內野手普洛法（Jurickson Profar）等人助陣，打線堅強。

《Tokyo Sports》報導，巴倫汀認為，這次荷蘭隊以打線為中心，投手最優秀的就是打過韓職三星獅的日職軟銀投手范登赫克（Rick van den Hurk），但隊上其他投手落差較大。

巴倫汀認為荷蘭隊能晉級到第二輪，但與美國、多明尼加、日本相比，荷蘭隊陣容確實不強。

軟銀投手范登赫克。（資料照，美聯社）