經典賽》多名大聯盟選手助陣 重砲手自認荷蘭不強
2017/02/17 09:30
巴倫汀。（資料照，記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在下月開打，上屆闖進四強的荷蘭隊這次來勢洶洶，找了多名大聯盟選手助陣，不過隊中主砲手、日職養樂多的巴倫汀（Wladimir Balentien）認為，荷蘭隊投手群稍嫌薄弱。
荷蘭隊陣中有許多大聯盟好手，有紅襪柏格茲（Xander Bogaert）、金鶯史構普（Jonathan Schoop）、洋基的葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、天使游擊手西蒙斯（Andrelton Simmons）、遊騎兵內野手普洛法（Jurickson Profar）等人助陣，打線堅強。
《Tokyo Sports》報導，巴倫汀認為，這次荷蘭隊以打線為中心，投手最優秀的就是打過韓職三星獅的日職軟銀投手范登赫克（Rick van den Hurk），但隊上其他投手落差較大。
巴倫汀認為荷蘭隊能晉級到第二輪，但與美國、多明尼加、日本相比，荷蘭隊陣容確實不強。
軟銀投手范登赫克。（資料照，美聯社）
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