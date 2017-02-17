MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕當355勝傳奇名投梅達斯（Greg Maddux）幫國聯新科MVP布萊恩（Kris Bryant）餵球會發生什麼事？

運動飲料公司紅牛近日拍攝一支影片，將名投「瘋狗」梅達斯裝扮成收音人員，然後在布萊恩打擊練習時假裝收音。影片拍到一半，餵球投手的手機響起，表示臨時有事要先離開，正當劇組煩惱該如何是好，梅達斯突然舉手，表示他有過餵球經驗。

起初布萊恩並不同意，除了擔心被觸身外，更怕打出去的球會擊傷眼前這位素人，不過就在劇組、甚至經紀人故意慫恿下，還是給個機會，梅達斯笑說，「就算我砸到你也不會痛吧！」布萊恩回應，「別砸我。」

被譽為「控球大師」的梅達斯，一球球精準丟進好球帶，布萊恩打完數球後驚呼，「確實還不錯，可能還比剛剛那個人還要好，而且還會投曲球，我認真懷疑你了，好，我要開始認真打。」

劇組拍攝完畢後，布萊恩退場休息，梅達斯向前問他，「你可以幫我簽個球棒嗎？寫一下是給Greg Maddux的。」頓時全場大笑，布萊恩意識到被整後，還幽默問說，「你還想要我的球棒嗎？」梅達斯回應，「不了。」

梅達斯裝扮成收音人員。（取自紅牛）

梅達斯（左）裝扮成收音人員，布萊恩（右）準備上場打擊。（取自紅牛）

梅達斯突然幫布萊恩餵球。（取自紅牛）

布萊恩發現真相後哈哈大笑。（取自紅牛）

梅達斯（左）與布萊恩（右）。（取自紅牛）