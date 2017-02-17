NBA》T.湯普森熱戀卡戴珊 想花六千萬搞婚禮

T.湯普森熱戀卡戴珊。（圖片取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕騎士禁區大將T.湯普森（Tristan Thompson）與好萊塢名媛卡戴珊（Khloe Kardashian）交往後，常常對外放閃，如今有美國媒體指出，兩人計畫將結婚，而且婚禮可能花上200萬美元（約新台幣6200萬美元）。

美國娛樂周刊《Life & Style》引述消息來源指出，卡戴珊想要舉辦世紀婚禮，還邀請姐妹「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）、考特妮‧卡戴珊（Kourtney Kardashian）、坎達爾‧珍娜（Kendall Jenner）、凱莉詹納（Kylie Jenner）來擔任伴娘。

該消息人士更透露，他們將花200萬美元，舉辦一場大型的婚禮，金卡戴珊還打算將婚禮放在電視特別節目中。

卡戴珊日前在《The Talk》一個節目中談到T.湯普森，「真的很棒，我在一個非常好的地方，我感到真正的快樂以及安全。」

前NBA球星歐登（Lamar Odom）曾跟卡戴珊有過一段婚姻，但兩人在2016年正式離婚。而T.湯普森現年25歲，卡戴珊32歲，這對「姐弟戀」已經等不及想結婚了。

卡戴珊。（圖片取自IG）

T.湯普森。（資料照，美聯社）