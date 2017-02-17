經典賽》荷蘭赴美集訓首場熱身賽 不敵KT巫師

總教練穆藍斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2月8日荷蘭赴美國亞歷桑納集訓，備戰經典賽，今天和韓職KT巫師進行首場熱身賽，最終以2：5輸球。

大聯盟30支球隊春訓陸續展開，荷蘭有多位美職球星不在陣中，因此，今天以板凳打線應戰，推出前統一獅洋投吉爾先發，吉爾投2局失1分。由於這只是荷蘭赴美首場熱身賽，全隊仍在調整，加上主力球員不在陣中，因此，今天不敵KT巫師，總教練穆藍斯（Hensley Meulens）並不擔心。

荷蘭連兩屆經典賽都在舊金山巨人位於亞歷桑納的春訓基地Scottsdale Stadium集訓，主因是穆藍斯是巨人大聯盟打擊教練，早上穆倫斯必須先投入巨人春訓，下午兩點開始輪到荷蘭練習，每天練兩小時。明天荷蘭將迎戰NC恐龍。

上一屆經典賽荷蘭找同樣在亞利桑那集訓的中國隊打熱身賽，這一屆改找韓職球隊KT巫師、NC恐龍、LG雙子和美國大學球隊Gateway Community College，共計打5場熱身賽，穆藍斯表示，有幾支韓職球隊在亞利桑那春訓，實力比較好，所以決定找韓職球隊打比賽。

上一屆經典賽穆藍斯率隊打進四強賽，為隊史最佳戰績，這一屆陣中有許多大聯盟好手，包括柏格茲（Xander Bogaerts）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、史構普（Jonathan Schoop）、西蒙斯（Andrelton Simmons）、普洛法（Jurickson Profar）等頂尖內野手，還有強打巴倫汀（Wladimir Balentien），實力堅強。

荷蘭隊熱身賽賽程（以下皆為台灣時間）：

2.17 vs. KT巫師 2：5輸球

2.18 vs. NC恐龍

2.21 vs. Gateway Community College

2.25 vs. LG雙子

2.26 vs. LG雙子

3.3 vs. 尚武或警察廳

3.5 vs. 尚武或警察廳

吉爾。（資料照，美聯社）