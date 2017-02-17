網球》解約照搭！謝淑薇「寵自己」 拎凱莉包搭華航

謝淑薇和華航贊助解約以後，依舊搭乘華航至歐洲，並曬出她買給自己的禮物「凱莉包」。（圖擷取自「夢遊寫真人謝淑薇Suwei Hsieh」臉書頁）

〔即時新聞／綜合報導〕網球女將謝淑薇日前與贊助商華航解除合約，不過，她昨日返回歐洲時仍然搭乘華航，並且在臉書PO文表示「做不成情人還是朋友」，除此之外，她也分享了此次前往歐洲，帶上2014年「登頂女雙世界第一」後買給自己的禮物「凱莉包」。

謝淑薇PO出護照和華航機票的照片，寫道「做不成情人還是朋友」，她曬出之前砸大錢買的凱莉包，開心地說是「登頂女雙世界第一後，買給自己的禮物」，最後有感而發的說：「女人要會賺錢，也別忘了要會寵愛自己。」

謝淑薇2014年時是全球女雙排名第一的選手，近年來她與台灣網壇的紛紛擾擾引起了一連串爭議，也讓她的球迷們在她這則PO文底下留言幫她加油打氣。