NBA》向詹皇看齊 沃爾飛身追魂鍋驚艷全場（影音）



〔體育中心／綜合報導〕巫師隊今天作客溜馬，靠著全場五人得分上雙，最終以111：98輕取對手。巫師當家球星沃爾（John Wall）還賞了對手一記「追魂鍋」讓全場驚艷。

該場比賽第四節，溜馬球員史塔基（Rodney Stuckey）抄到球後快攻上籃，沃爾隨即追上，他迅速跳起並賞了對手大火鍋，讓現場觀眾驚呼連連。

巫師對這場比賽靠著全場五人得分上雙，包含波特（Otto Porter）25分、大莫里斯（Markieff Morris）21分，沃爾20分、12助攻，畢爾（Bradley Beal）19分，葛托特（Marcin Gortat）12分，助球隊贏球拿下近期四連勝。

溜馬這場比賽雖然也有五人得分上雙，但沒有人得分突破20分，喬治（Paul George）、透納（Myles Turner）各拿17分，Al.傑佛森（Al Jefferson）、史塔基各得12分，羅賓森三世（Glenn Robinson III）10分。

沃爾。（法新社）