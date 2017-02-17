MLB》絕對值得53億！ 小史誓言用表現證明身價

〔體育中心／綜合報導〕近年傷勢不斷的國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）在季後煞費苦心訓練，重拾健康身手準備展開新球季，誓言用實質表現證明自已的身價。

小史去年開季氣勢如虹，季中與國民談妥7年1.75億美元（約新台幣53.4億元）新約後，身體卻接連出狀況，先是拉傷上背短暫進入傷兵名單，隨後再因右肘痠痛提前關機。僅管曾在國聯分區系列賽期間恢復牛棚練投，但未再重返賽場。

小史在2009年以狀元之姿風光降臨華盛頓，隔年季中就因肘傷接受TJ手術報銷，復出後表現不俗，但因傷勢問題始終無法穩定出賽，被譏為「痛痛狀元」，去年獲國民大約後也引發不少質疑聲浪。

小史昨展開新球季首次正式練球，與國民投手群在牛棚練投約10分鐘，小史說自己用力催球速，上季出狀況的右臂毫無異狀，記者詢問這對他而言是否代表重大進展，小史回應：「我從來都不覺得這是個問題，除了動TJ手術回來那年，我每季的第一天都在這裡，問題在於第162天。」

小史今在牛棚練投。（USA Today Sports）

小史表示本季最大目標就是健康投完整季，他在季後花了很多時間在防護室及重量訓練室，為的就是要確保能夠達標。小史也透露自己恢復長跑訓練，那是他2014年球季的訓練菜單，該年小史先發34場拿下14勝11敗，是近年來唯一一次健康投完整季。

「我想它多少有點效果吧，雖然聽起來有點像陳腔濫調，但他們說球季不是短跑衝刺，而是馬拉松賽跑。」小史說自己季後增加了肌肉量，體脂也變得更低，希望維持身體健康。

總教練貝克（Dusty Baker）看完小史練投後也給予極高評價，稱讚他的表現令人印象非常深刻，「他告訴我他準備好了，而且他這個冬天非常努力鍛鍊，他現在身材非常好呢！」

小史目標健康投完整季。（USA Today Sports）