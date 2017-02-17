MLB》百分百健康回歸 克蕭：不必為我擔心！

克蕭展開牛棚練投。（取自MLB官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）昨向球隊報到後，隨即展開牛棚練投，宣告身體健康無需擔憂，已迫不及待展開全新球季。

「我很好，已經準備好在春訓驗收成果，完全不需為我擔憂。」克蕭開心地說，他在上季曾因輕微椎間盤突出缺陣兩個多月，健康狀況一度亮紅燈，克蕭表示自己因應背傷而調整訓練課表，但在春訓報到前已提前練投了四到五次。

「例行訓練的內容是有一些不同，但也沒什麼重大改變，這是件好事。」克蕭說，「我覺得我仍然能把事情做好，也變得更細心了。與其逼迫自己猛練，我讓自己更加敏銳。整體來說，訓練沒什麼不同啦，這還挺不賴的。」

克蕭將在下個月滿29歲，與道奇簽的合約也還有3年要走。被問到明年季後可跳脫合約，是否會對他有所影響，克蕭表示希望能延長自己的職業生涯，因此絕對不會逼迫自己的身體，只會保持專注在投手丘。

「我不是什麼大人物，我只想好好投球，投好每一場先發，把該做的事做好，明年時候到了，該想的時候再想就好。」克蕭說。