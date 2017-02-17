MLB》郭泓志這項鬼神紀錄 史上第2貴救援王也難破

〔體育中心／綜合報導〕台灣左投郭泓志確定以小聯盟約加盟教士隊，力拚相隔6年重返大聯盟。即便離開這麼久，小小郭仍有項鬼神數據是道奇隊史紀錄，就連牛棚投手史上第二貴（5年8000萬美元）的道奇隊史救援王簡森（Kenley Jansen）都破不了。

2010年，郭泓志入選台灣史上唯一一次的大聯盟明星賽，整季出賽56場、60局繳出1.20的鬼神防禦率，打破道奇賽揚名投剛耶（Eric Gagne）2003年的1.202，寫下道奇隊史單季最低防禦率（至少50局）的紀錄。

這項紀錄多恐怖？被譽為道奇21世紀最強牛棚投手的簡森，過去7年累積隊史最多的189次救援成功，單季最低防禦率是去年的1.83（68.2局），還是差小小郭一大截。

這項紀錄不僅是道奇高懸的隊史紀錄，在大聯盟所有後援投手更排史上第18名。其中，日籍投手上原浩治在2013年單季防禦率僅1.09，打破小小郭保持的亞投最低紀錄，排名史上第14。

牛棚投手史上最低防禦率（至少60局）：

2016 Zach Britton 金鶯 0.54ERA

2012 Fernando Rodney 光芒 0.6ERA

1990 Dennis Eckersley 運動家 0.61ERA

2006 Jonathan Papelbon 紅襪 0.92ERA

2015 Wade Davis 皇家 0.94ERA

2002 Chris Hammond 勇士 0.95ERA

2011 Eric O'Flaherty 勇士 0.98ERA

2014 Wade Davis 皇家 1ERA

2012 Craig Kimbrel 勇士 1.01ERA

1974 Dale Murray 博覽會 1.03ERA

1981 Rollie Fingers 釀酒人 1.04ERA

1963 Bob Veale 海盜 1.04ERA

2011 David Robertson 洋基 1.08ERA

2013 上原浩治 紅襪 1.09ERA

2003 John Smoltz 勇士 1.12ERA

1995 Jose Mesa 印地安人 1.13ERA

1987 Tim Burke 博覽會 1.19ERA

2010 郭泓志 道奇 1.20ERA