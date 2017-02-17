NBA》0.9秒兩罰俱中 公牛巴特勒完成奇蹟逆轉
2017/02/17 13:13
巴特勒（左）。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕公牛今天在主場迎戰塞爾提克，兩隊一哥巴特勒、I.湯瑪斯互別苗頭，兩人都挹注29分、7助攻，巴特勒一擊失手，但裁判響哨，最後0.9秒他兩罰俱中，助隊以104：103驚險獲勝，收下明星賽前寶貴一勝。
終場前4.5秒，落後一分的公牛準備反擊，由巴特勒操刀，他跳投出手落空，時間顯示終了，但裁判卻鳴哨，認定史馬特犯規，巴特勒0.9秒獲得兩罰機會，他把握住逆轉契機，從絕望之地一秒升空。
公牛魏德因手腕受傷缺席，教練霍伊柏格表示，魏德需要兩週時間養傷，希望明星賽周末結束後，他就能順利歸隊。
巴特勒。（法新社）
I.湯瑪斯。（法新社）
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