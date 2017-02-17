NBA》這球犯規？ 巴特勒「罰球」絕殺讓塞隊超不滿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今作客面對公牛，比賽最後關頭，保有一分領先的塞隊，後衛史馬特（Marcus Smart）在防守公牛球星巴特勒（Jimmy Butler）時，僅輕微碰到對方的手，被裁判吹犯規，最後讓巴特勒擁有罰球機會，最後塞爾提克以103：104輸球。

比賽最後4.5秒，巴特勒操刀最後一擊，他跳投出手沒進，比賽時間終了，但裁判響哨認為防守的史馬特有犯規，讓巴特勒在0.9秒獲得兩罰機會，而他也穩穩投進，助公牛隊逆轉比賽。

不過，這個吹判讓塞隊球員相當不滿，教練、球員紛紛抗議，國外球迷也對此議論紛紛，有球迷認為裁判在時間終了後才吹哨，動作太慢，也有網友說，「這是犯規？」；另有球迷則認為這球史馬特有碰到手，確有犯規。

巴特勒（左）、史馬特（右）。（美聯社）