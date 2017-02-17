MLB》郭泓志動7次刀不放棄 不死鳥傳奇再寫新章

郭泓志。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕「不死鳥」郭泓志今確定以小聯盟約加盟教士隊。回顧郭泓志的棒球生涯，動過7次手術，他不輕言放棄，為自己再拚到美職舞台。許多球迷紛紛獻上祝福，盼郭泓志的「不死鳥」傳奇再寫下新章。

郭泓志在2000年時於道奇小聯盟1A投球時，左手肘韌帶斷裂，進行第一次的韌帶重建手術（Tommy John），之後在2002年進行手肘結締組織清除手術；2003年因左手肘韌帶組織纖維化，郭泓志再動韌帶重建手術，接著他在2005年9月2日登上大聯盟，但好景不常，2007年郭泓志因接受手肘關節鏡手術，當年球季報銷。

郭泓志在2011年季末為清除左手肘裡的骨刺，動左手肘的第5次手術。2016年10月5日先動左肩手術，接著不久又動了右肩關節唇手術。總計郭泓志在棒球生涯中動了7次手術。

許多球迷得知郭泓志重回美職的消息，紛紛獻上祝福，「太扯了~竟然還可以回小聯盟，小小郭加油！」、「加油不死鳥」、「非常讓人敬佩的球員，加油」，也有網友說，「如果真的又復活成功，可以拍電影了」。