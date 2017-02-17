MLB》重砲讚比查普曼難打 郭泓志最狂速球是這場（影音）
2017/02/17 14:53
〔體育中心／綜合報導〕台灣左投郭泓志確定以小聯盟約加盟教士隊，力拚相隔6年重返大聯盟，為何國外球隊願意在去年1球未投的小小郭身上賭一把，無非是看中過去那顆曾被稱讚比查普曼（Aroldis Chapman）還難打的火球與天賦。
台灣球迷印象最深刻的比賽，2010年6月20日對上紅襪絕對是其中之一，當時小小郭在第7局4：4、2出局一二壘有人登板，面對難纏的「老爹」歐提茲（David Ortiz），前3球都用四縫線速球硬拚，最快球速飆到98英里（約157.7公里），最後以88.8英里（約142.9公里）滑球飆出三振。
8局下，小小郭再登板，連續解決尤克里斯（Kevin Youkilis）、V.馬丁尼茲（Victor Martinez）與貝爾崔（Adrian Beltre）等重砲，其中有2人遭快速球三振，總計1.1局怒飆3K。
根據投球分析系統「PITCHF/x」顯示，這場比賽是小小郭大聯盟生涯單場最速，快速球均速高達96.3英里（約155公里），而當年的火球還曾被強打岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）拿來與查普曼比較，認為因為郭泓志擅於藏球而比較難打。
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