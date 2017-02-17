經典賽》賽季考量婉拒徵招 克蕭：艱難的決定

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）展開春訓練投，面對許久不見的媒體採訪，克蕭大方侃侃而談，除了表達自己對球隊季後補強的想法，也針對婉拒經典賽的決定做出正面回應。

道奇在季後陸續與簡森（Kenley Jansen）、透納（Justin Turner）、希爾（Rich Hill）等自由球員續約，本月初再以1年短約續留38歲老將阿特利（Chase Utley）。

對於球隊決定留人，克蕭難掩興奮之情，尤其能與阿特利續當隊友更讓他欣喜若狂。「在沒人看好的情況下，他們三個能回來、阿特利也回歸，這真的是個額外驚喜。」克蕭說。

僅管阿特利曾因故意滑壘鏟傷人留下惡名，克蕭保持一貫立場，在質疑聲浪中挺身而出，堅定表示：「大家總覺得無法理解，但我真的要說，不管他球打得怎樣，他為這個球隊的付出是我見過最棒的。」

對於因賽季優先考量而婉拒經典賽，克蕭也正色說明，「那是份榮耀，我很想去做，我考慮了非常多，但最後決定婉拒。」克蕭強調，「我很尊敬托瑞（Joe Torre），也很尊敬國家隊球衣，所以這真的是個困難的決定。」

克蕭忍痛婉拒經典賽徵招。（資料照，美聯社）