NBA》「想在沙加緬度退休」表弟盼今夏能與國王續約
2017/02/17 17:51
卡森斯。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕國王當家球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今正式表態，希望今夏能與國王續約，並期待有天自己的15號球衣，能高掛國王主場金洲第一中心屋頂。
卡森斯與國王隊的合約將在明年到期，不過根據新版勞資協議，國王可提前在今年球季結束後，開出5年的頂級合約綁住這位當家球星，表弟今也正式表態願意與國王隊續約「我想在國王退休，沙加緬度就像是我的家。」
生涯的7個球季皆效力國王的卡森斯也表達對沙加緬度的忠誠，他說：「我希望有天我的球衣能在國王隊退休，如果能獲得續約，我會很開心，因為這是我想要待的地方。」
雖屢屢傳與表弟與國王高層意見不合，不過他今也強調已找到解決辦法「我是忠誠與誠實的代表，我了解NBA脫離不了商業，雖然有時候他們的做法仍讓我措手不及，但我已不會感到驚訝。」
相關新聞
- NBA》爭議判決引熱議 巴特勒：犯規就是犯規（影音）
- NBA》這球犯規？ 巴特勒「罰球」絕殺讓塞隊超不滿（影音）
- NBA》0.9秒兩罰俱中 公牛巴特勒完成奇蹟逆轉
- NBA》向詹皇看齊 沃爾飛身追魂鍋驚艷全場（影音）
- NBA》就這麼一天 魏少與杜蘭特有望復合
推薦新聞
-
中職》4名小將齊開轟 富邦悍將再勝中國江蘇2017/02/17 17:39
-
場下穿搭綻放風采 HBL球員演繹潮流2017/02/17 16:44
-
NBA》爭議判決引熱議 巴特勒：犯規就是犯規（影音）2017/02/17 16:40
-
MLB》郭泓志動7次刀不放棄 不死鳥傳奇再寫新章2017/02/17 14:17
-
NBA》這球犯規？ 巴特勒「罰球」絕殺讓塞隊超不滿（影音）2017/02/17 13:35