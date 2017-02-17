NBA》「想在沙加緬度退休」表弟盼今夏能與國王續約

卡森斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕國王當家球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今正式表態，希望今夏能與國王續約，並期待有天自己的15號球衣，能高掛國王主場金洲第一中心屋頂。

卡森斯與國王隊的合約將在明年到期，不過根據新版勞資協議，國王可提前在今年球季結束後，開出5年的頂級合約綁住這位當家球星，表弟今也正式表態願意與國王隊續約「我想在國王退休，沙加緬度就像是我的家。」

生涯的7個球季皆效力國王的卡森斯也表達對沙加緬度的忠誠，他說：「我希望有天我的球衣能在國王隊退休，如果能獲得續約，我會很開心，因為這是我想要待的地方。」

雖屢屢傳與表弟與國王高層意見不合，不過他今也強調已找到解決辦法「我是忠誠與誠實的代表，我了解NBA脫離不了商業，雖然有時候他們的做法仍讓我措手不及，但我已不會感到驚訝。」