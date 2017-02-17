中職》4名小將齊開轟 富邦悍將再勝中國江蘇
2017/02/17 17:39
富邦悍將自辦熱身賽第2場以15：6勝中國江蘇，四位新秀張冠廷（左起）、于孟雄、李宗賢、申皓瑋都轟出全壘打。（富邦球團提供）
〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將連續2天與中國江蘇隊打熱身賽，繼昨天以8：1獲勝後，今天再以15：6獲勝，申皓瑋、張冠廷、李宗賢、于孟雄4位新秀都轟出全壘打。
富邦左投林政賢一開賽就丟4分，只投完2局就被換掉，少了經典賽國手的打線依舊兇猛，才打2局就在申皓瑋3分彈帶動下以6：4超前，全場共敲出15支安打含4發全壘打。
相關新聞
- 中職》朱元勤、鄭鎧文砲打自己人 廖文揚挨2轟吞敗
- 中職》第8局海灌7分 中信逆轉勝桃猿
- 中職》先發打序10悍將戰中國 富邦首場熱身賽8：1大勝江蘇
- 中職》林英傑猿隊初登板 7球解決3打者
- 中職》林威廷月薪可望超過15萬 富邦合約下週談定
推薦新聞
-
SBL Live》李維哲灌13分 台銀首節領先璞園2017/02/17 18:10
-
場下穿搭綻放風采 HBL球員演繹潮流2017/02/17 16:44
-
NBA》爭議判決引熱議 巴特勒：犯規就是犯規（影音）2017/02/17 16:40
-
高球》澳洲女子公開賽第二回合 台灣女將李旻並列第62017/02/17 13:54
-
MLB》絕對值得53億！ 小史誓言用表現證明身價2017/02/17 13:33