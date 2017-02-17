中職》4名小將齊開轟 富邦悍將再勝中國江蘇

富邦悍將自辦熱身賽第2場以15：6勝中國江蘇，四位新秀張冠廷（左起）、于孟雄、李宗賢、申皓瑋都轟出全壘打。（富邦球團提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將連續2天與中國江蘇隊打熱身賽，繼昨天以8：1獲勝後，今天再以15：6獲勝，申皓瑋、張冠廷、李宗賢、于孟雄4位新秀都轟出全壘打。

富邦左投林政賢一開賽就丟4分，只投完2局就被換掉，少了經典賽國手的打線依舊兇猛，才打2局就在申皓瑋3分彈帶動下以6：4超前，全場共敲出15支安打含4發全壘打。