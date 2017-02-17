NBA》隊史第一人！175小巨人打破高懸45年紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕身高僅有175公分的綠衫軍「小巨人」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）本季打出生涯代表作，今天作客公牛，雖然無緣帶走勝利，但他全場轟進29分，連續41場得分破20分，他也成為隊史首位完成這項壯舉的球員。

I.湯瑪斯此役首節還未進入狀況，僅靠著跳投得2分，但進入第二節手感逐回溫，飆進3顆三分彈，該節就灌進13分，而他末節再展「第四節先生」威力，獨拿11分，不過終場卻因爭議判決，塞爾提克終場以103：104輸給公牛。

I.湯瑪斯全場攻下29分、7助攻、3籃板，其中得分連續41場破20，刷新1971-72年名人堂球星哈夫利切克（John Havlicek）所保持的連續40場比賽破20分紀錄，豎立起自己的「湯瑪斯障礙」。

I.湯瑪斯。（資料照，法新社）