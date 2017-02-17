NBA》告別前兩年低潮 推特王想拚最佳新秀

恩比德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人中鋒「推特王」恩比德（Joel Embiid）前2年NBA生涯都在養傷中渡過，今年傷癒復出的他，成功打出亮眼表現，如今回想受傷低潮，恩比德直言「那時我的處境很糟糕。」

恩比德今受訪時提到因腳部傷勢缺席的那2個球季，直言：「那2年我的處境很糟糕，當時我想要離開籃球，並將一切都拋到腦後。」

不過隨著今年成功傷癒復出，恩比德也走出陰霾，他表示，「我現在只想享受打球的快樂，回想以前那些時光，讓我認為快樂才是最重要的。」並說道：「現在我回歸了，也有機會爭取年度最佳新秀，我認為這才能彌補我所失去的。」

目前因左膝半月板傷勢休養中的恩比德也談及復原狀況，「如果狀況不錯，我希望全明星周後就能出賽，我不擔心我的狀況，只想盡快復原，回歸賽場。」

恩比德今年平均上場25.4分鐘可貢獻20.2分7.8籃板及2.1助攻。