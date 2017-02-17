經典賽》台韓大戰攸關晉級 南韓有可能推王牌壓陣

南韓王牌投手梁玹種。（資料照，記者王藝菘攝）



〔體育中心／綜合報導〕2017年世界棒球經典賽3月火熱開打，各國無不積極備戰，經典賽南韓隊目前在沖繩集訓，而先發投手輪值大致底定，而其中起亞虎王牌梁玹種最有可能先發對戰台灣隊。

台灣與荷蘭、南韓、以色列同分在A組，南韓先發投手將從張元準、梁玹種、車雨燦、李帶溵當中選出其3人，與台灣之戰攸關能否晉級第二輪，南韓媒體預測陣中王牌梁玹種最有機會在台韓大戰先發。

梁玹種效力起亞虎10年，繳出87勝60負，防禦率3.95，最快球速達152公里，季後成為自由球員後，除了老東家想留下他外，日職和大聯盟球隊都對他有興趣，最後仍決定續留老東家。

梁玹種曾在仁川亞運預賽對上台灣，先發4局無失分，上一場雖封鎖台灣，但在金牌戰被蔣智賢、王柏融連續敲出安打退場。