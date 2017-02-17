SBL Live》勇士三分破6成 富邦上半場大幅領先金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 金酒 17 15 32 富邦 21 22 43

第二節

富邦上半場總共砍進5記三分彈，洋將歐布萊恩次節連續飆進2顆，一度將差距拉開至10分，他上半場攻下10分，宋宇軒拿下8分，楊興治則貢獻7分，富邦上半場以43：32領先。

菲爾普斯上半場攻下全場最高的15分、5籃板，而金酒團隊三分球命中率相當慘澹，10投僅2中，反觀富邦8投5中，這也使得他們無法有效追分。

第一節

富邦首節打出一波9：0的開局，但金酒的追分也來得相當迅速，菲爾普斯率隊縮小差距，單節攻下7分，簡偉儒抄截發動快攻，追到只有1分差，隨後在靠著上籃，幫助球隊超前。

富邦該節投籃命中率還不錯，高達5成以上，但是首節後段頻頻發生失誤，單節發生5次失誤，讓金酒反超比數，不過張伯維在最後讀秒階段砍進一記三分彈，富邦以21：17領先金酒。