SBL Live》勇士三分破6成 富邦上半場大幅領先金酒
2017/02/17 21:29
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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金酒
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17
|15
|32
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富邦
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21
|22
|43
第二節
富邦上半場總共砍進5記三分彈，洋將歐布萊恩次節連續飆進2顆，一度將差距拉開至10分，他上半場攻下10分，宋宇軒拿下8分，楊興治則貢獻7分，富邦上半場以43：32領先。
菲爾普斯上半場攻下全場最高的15分、5籃板，而金酒團隊三分球命中率相當慘澹，10投僅2中，反觀富邦8投5中，這也使得他們無法有效追分。
第一節
富邦首節打出一波9：0的開局，但金酒的追分也來得相當迅速，菲爾普斯率隊縮小差距，單節攻下7分，簡偉儒抄截發動快攻，追到只有1分差，隨後在靠著上籃，幫助球隊超前。
富邦該節投籃命中率還不錯，高達5成以上，但是首節後段頻頻發生失誤，單節發生5次失誤，讓金酒反超比數，不過張伯維在最後讀秒階段砍進一記三分彈，富邦以21：17領先金酒。
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