SBL》郭少傑、李維哲轟生涯最高分 台銀挫璞園拿季後賽利多

李維哲。（記者陳志曲攝）





〔記者林宗偉／新北報導〕隨著SBL例行賽進入倒數第二週，各隊皆在盤算季後賽席位，本週首戰由2勝6敗墊底的台銀迎戰璞園，台銀最終以94：86拿下關鍵一勝，晉級季後賽增添不少利多。

賽前尚餘4場比賽的台銀，仍有機會捉下領先1場勝差的金酒，以第6名之姿晉級季後賽，今對璞園立刻展現反撲氣勢，開賽打出一波9：0攻勢，靠著李維哲單節13分的挹注下，首節仍24：13保有優勢。

台銀在次節就拉出全場最多的19分領先，只是末節哨響前3分34秒，洋將李恩5犯畢業，之後更讓璞園追到3分差，所幸仍能及時止血。

台銀全隊以李維哲拿以27分表現最佳，他同時追平生涯最高分，郭少傑則轟出生涯新高的23分，傷癒復出的陳順詳也打出本季最多的18分。

郭少傑。（記者陳志曲攝）



陳順詳。（記者陳志曲攝）

