網球》鹿特丹公開賽 小費、高芬強碰

柏蒂奇晉級4強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP積分500的鹿特丹公開賽（ABN AMRO World Tennis Tournament）賽程進入到8強，即使「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）退賽仍有看頭，頭號種子西利奇（Marin Cilic）、法國阿里松加（Jo-Wilfried Tsonga）、「小火車」柏蒂奇（Tomas Berdych）、「小費」迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）、比利時高芬（David Goffin）、第2種子提姆（Dominic Thiem）等好手都打進八強。

世界排名第7的克羅埃西亞好手西利奇在第二輪遇上20歲的新秀同胞托立特（Borna Coric）上演了三盤大戰，最終以6：1、2：6、6：4擊敗對手，晉級8強後將遇上排名14的松加。松加在上一輪直落二輕鬆擊敗世界排名28的盧森堡穆勒（Gilles Muller）。

捷克好手柏蒂奇在第二輪打敗才在法國公開賽拿亞軍的加斯奎特（Richard Gasquet），8強再打敗世界排名73的斯洛伐克好手克里贊（Martin Klizan），成為第一位晉級四強的選手，將面對西利奇及松加對決中勝出的一方。

下半部的賽程更是激烈，迪米特洛夫拍落澳網爆冷擊敗喬帥的烏茲別克好手伊斯托明（Denis Istomin），將在8強戰中強碰世界排名11的高芬。第2種子提姆（Dominic Thiem）首輪就遇上「費爸殺手」小茲維列夫（Alexander Zverev），以3：6、6：3、6：4擊敗對手，8強賽將面對世界排名109法國選手赫柏特（Pierre-Hugues Herbert）。

提姆。（法新社）