日職》南韓隊移訓首戰對巨人 台灣有實況轉播

〔體育中心／綜合報導〕台灣球迷有福了！旅日好手陽岱鋼本季轉戰央聯豪門讀賣巨人，引起台日兩地球迷注目，讀賣巨人隊將於2月18及19日在春訓基地沖繩縣那霸市進行兩場練習賽，而這兩場練習賽交由台灣的ELTA育樂台進行實況轉播，其中2月19日與經典賽南韓隊的對戰，更是備受矚目。

巨人連續四年爭日本一失利，因此季外大動作補強包括陽岱鋼及兩位強投山口俊與森福允彥，一舉成為日職史上第一支簽下三名自由球員的球隊；甚至再找來前樂天洋砲麥基（Casey McGehee）與火球男卡米內洛（Arquimedes Caminero），唯一目標就是重返榮耀。

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