NBA》效法石佛 戴維斯盼為鵜鶘奪冠
2017/02/17 22:14
戴維斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘當家球星「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）今再度表達對鵜鶘的忠誠，戴維斯表示，「我不想離開這裡，想像鄧肯（Tim Duncan）一樣，為鵜鶘奪冠。」
戴維斯今受訪時先澄清與魏斯布魯克的交易傳言，「我不知道我跟魏斯布魯克要去湖人的傳言是哪裡流出來的，我現在為鵜鶘效力，也不想離開。」
2015年與鵜鶘簽下5年大約的戴維斯，再度表達對紐奧良的忠誠，「我一直想成為待在同一支球隊並為其奪冠的球員，就像鄧肯一樣，他一直是我心目中的榜樣。」戴維斯這樣說道。
鵜鶘目前以23勝34敗排名西部第11位，與西部老八金塊有2.5場勝差，仍有一拚季後賽的機會，戴維斯平均上場36.4分鐘貢獻21.9分12籃板及2.5阻攻。
鄧肯。（資料照，法新社）
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