NBA》2連霸成員 巴提耶將進入熱火管理層

巴提耶。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火2連霸成員、退役球星巴提耶（Shane Battier）正式加入熱火管理層，將負責進行自由球員與潛力球員的評估。

2014年球季結束後，曾幫助熱火拿下2連霸的巴提耶宣布高掛球鞋，14年NBA生涯就此畫下句點，如今將重返熱火，巴特耶表示，「我很興奮能加入這個團隊，唯一的目標就是幫助熱火拿下總冠軍。」

熱火總管萊利（Pat Riley）也給予巴提耶稱讚「在他身上我看到所有球員與管理層人員都需具備的特質，我們認為他的籃球經驗與知識都能給予熱火很大的幫助，我相信我們能因此更上層樓。」

巴提耶NBA生涯平均上場30.7分鐘貢獻8.6分4.2籃板及1.8助攻。

巴提耶曾幫助熱火奪冠。（資料照，歐新社）