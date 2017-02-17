中職》林子崴盼延長先發局數 陳育軒從狀況中學習

林子崴。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天在台中棒球場進行自辦熱身賽第二場比賽，雙方分別由林子崴及江辰晏先發主投，其中林子崴展現穩定控球能力主投兩局，面對唐肇廷、鄧志偉及潘武雄均投出三振，而新秀陳育軒表現也表現不差。

林子崴今天投出穩定內容壓制對手，未被攻下任何分數。林子崴表示：「今日投球狀況還不錯，跟自己預期的差不多，這才是第一場熱身賽，接下來要需要透過比賽努力去調整，今年球隊給予的目標是先發角色，除了比賽節奏掌握外，也持續再進行核心訓練，除了往每一局都能有好的投球內容外，更希望自己可以延長自己先發局數，對球隊能夠有實質幫助。」

另一名備受期待的新秀陳育軒，今日主投兩局，因熱身賽教練團賦予投手任務，至少得投球15球以上，負責兩局任務陳育軒，共投了12人次。

陳育軒表示：「今日直球控球能力還不錯，但變化球還有加強的空間，跟志綱學長的搭配，也謝謝學長提醒自己可以改進更好的小地方，讓自己在投第二局時能夠更掌握比賽品質和內容，目前調整狀況大概六七成，接下來就是透過每一次的比賽累積經驗，讓自己從過程中學習進步。」

陳育軒。（統一獅提供）