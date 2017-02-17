羽球》好想贏韓國夢碎 台灣無緣亞洲混團賽四強
2017/02/17 22:49
周天成。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽球國家隊今天在亞洲混合團體賽八強面對強權南韓，終場以0：3不敵對手，這趟亞洲混團錦標賽以八強作收。
台灣隊今天強碰以一軍為班底的南韓，我方第一點男雙李洋／李哲輝面對李龍大前搭檔柳延星／金基正組合，雙李配以21：19驚險拿下首局，但次局後風水輪流轉，柳延星／金基正以21：16扳平局數，決勝局雙李配試圖拉尾盤，但南韓組合最後穩住陣腳，21：18搶下第一點勝利。
南韓第二點女單派出世界排名第三的一姊成池鉉，台灣則是由世界第33的江美惠應戰，江美惠抵抗32分鐘後，以6：21、14：21繳械，南韓取得聽牌。
第三點則是台韓一哥對決，由世界第九的周天成碰上世界第四的孫完虎，兩人首局打得糾結，小天泰半處於落後，但率先來到19：18優勢，卻遭對方連下三分反擊，丟掉首局。
孫完虎氣勢正旺，次局5：0強勢開局，整局只讓小天拿到7分，直落二獲勝，台灣隊吞下第三敗，八強戰0：3不敵南韓，無緣四強。
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