亞洲羽球混合團體賽 中華隊無緣4強
2017/02/18 00:14
〔中央社〕中華羽球代表隊今天在亞洲羽球混合團體錦標賽對韓國一役連輸3點，無緣擊敗韓國，也未能晉級4強。
亞洲羽球混合團體錦標賽（ROBOT Badminton AsiaMixed Team Championships 2017）14日起在越南的胡志明市進行6天賽事，本次賽事共13國分成4組進行預賽，預賽A組的中華隊15日以4比1擊敗香港，16日雖以0比5敗給中國大陸，但仍以分組第2名晉級8強。
在經過抽籤後，中華隊8強戰對上D組冠軍韓國隊。
第1點男子雙打，李洋／李哲輝以21比19、16比21、18比21不敵韓國的柳延星／金基正。
第2點女子單打，江美慧以6比21、14比21敗給成池鉉。
第3點男子單打，周天成以19比21、7比21不敵孫完虎。
最終，中華隊就在連輸3點的情況下不敵韓國，無緣晉級4強。
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