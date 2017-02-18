經典賽》恐因腿傷缺席預賽 貝爾崔：沒我也拿冠軍

〔體育中心／綜合報導〕經典賽即將開打，尋求二連霸的多明尼加卻在大戰前夕傳出傷情，重砲貝爾崔（Adrian Beltre）在季後自主訓練不慎拉傷小腿，預計得休三週，首輪賽事恐無法上場。

貝爾崔前天向遊騎兵報到，表示自己於情人節當天，在加州家中自主訓練時拉傷小腿，MRI檢查結果為一級拉傷，預計需休養三週，與多明尼加首輪賽事時間幾乎重疊。

「我如果覺得恢復了百分之百，我就會打，但不會強求。」貝爾崔說，「我最大的考量是要為今年的（美職）賽季做好準備，我們球隊有很多事得完成，所以我才會在這（春訓）。」

37歲的貝爾崔上季扛出32轟。（資料照，美聯社）

多明尼加首場預賽為美國時間3月9日對加拿大，同組對手還有哥倫比亞及地主美國。被視為奪冠大熱門的多明尼加晉級希望濃厚，屆時若貝爾崔恢復狀況良好，可能考慮助陣。

「如果兩週內我能夠活動自如、覺得可以比賽的話，我就會參加。但如果沒有百分百恢復、感覺無法上場的話就不會打。」貝爾崔總結，「但我也不知道兩個禮拜以後會怎樣，顯然我非常想參賽，但我得聰明點，我不想變得自私。」

多明尼加四年前擊敗波多黎各奪冠，本屆尋求衛冕企圖心十足，包括奎托（Johnny Cueto）、坎諾（Robinson Cano）、馬查多（Manny Machado）等多位頂尖球星皆同意接受徵召，對此貝爾崔幽默回應：「對呀，我上次沒打，他們也拿冠軍！」

多明尼加28人名單。（取自推特）